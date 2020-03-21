Göztepe Spor Kulübü ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, dün yapılan toplantı sonunda liglerin başlangıcı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sepil, 17-18 Nisan tarihinin dünkü toplantıda ön plana çıktığını ve en büyük umudunun ligin tamamlanıp tescil edilmesi olduğunu ifade etti.

"17-18 Nisan tarihinde liglerin başlamasını teklif ettik"

Mehmet Sepil, "Kulüplerin nasıl bir süreç öngördüğü konuşuldu. Sayın bakan ile yapılan toplantıda hem futbol, hem basketbol hem de voleybol için bir çalışam istenmişti. Bizde bu konuda toplandık. Şu an ligin ne zaman başlayacağı öngörüsü kolay değil çünkü süreç bizi yönlendirecek. İzolasyon süresi uzadıkça oyuncuların yeniden formda kalması uzuyor. İki tane öneri geldi, biri 17-18 Nisan haftası diğer ay sonu olarak konuşuldu. Çoğunluk ise 17-18 Nisan tarihini teklif etti." ifadelerini kullandı.

"Ligimiz diğer liglere göre daha rahat durumda"

Sepil, "Göztepe kulübü başkanı olarak bu sürecin uzamasının engel olmadığını düşünüyorum ama kulüplerinde çoğunluğu önce başlaması oldu. Sadece varsayımlarla hareket diyoruz. Bu süreç uzadığı zaman, iki hafta oyuncular idmansız tutarsanız geri dönmesi için 3-4 hafta gerekiyor. Ligimiz diğer liglere göre daha rahat durumda. En fazla maç oynayan takım 10 resmi mücadeleye çıkacak." sözlerini söyledi.

"En büyük umudumu ligin tamamlanıp tescil edilmesidir"

Mehmet Sepil son olarak, "Türkiye'de yapılan kontratlar mayıs sonunda bitiyor. Bizim federasyonun verdiği sözleşmelerde, first major durumlara ait maddeler var. Bu konuda fazla bir endişemiz yok. Avrupa kulüpleri bu konuda faal olarak çalışıyorlar. Tabii çok büyük bir zarar olacak ama oyuncularında karlı çıkacağını düşünmek pek mümkün değil. Dün yaptığım açıklamadan sonra spekülasyonlar oldu. Sayın bakanımız, üç federasyona da her türlü senaryoya karşı öneri getirin dedi. En kötü senaryo ise bu haliyle bitirilmesi. Arada bir senaryo ise hızlı bitirilmesi konusu var ve Avrupa ligleri bunu tartışıyor. Bu konuda yani ikinci ve üçüncü senaryo üzerine hiç konuşmadık. En büyük umudumu ligin tamamlanıp tescil edilmesidir" ifadelerini kullandı.



