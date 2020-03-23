Mehmet Sepil:‘27 Haziran’a kadar bitirebiliriz’

Göztepe ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarıyla telekonferans yoluyla toplantı gerçekleştiren Sepil, “Göztepe olarak futbolcularımızda, teknik ekibimizde ve personelimizde koronovirüs salgını şüphesi ve şikayet yok” diye konuştu.

‘27 Mart’ta başlayacağız’

Takımın idmanlara yeniden 27 Mart Cuma günü başlayacağını ifade eden Mehmet Sepil, “Bu tarihe kadar evlerde çalışılacak. Neden ayın 27’sini tercih ettiğimize gelince Kulüpler Birliği olarak TFF’ye liglerin başlama tarihlerini 17-18 ve 19 Nisan olarak önerdik. Bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı ama 17 Nisan’da oynayacak olursak futbolcuların form durumlarını da düşündük. Biz de 27 Mart’ta çalışmaların başlamasını öngördük. Gelişmeleri çok yakından izleyeceğiz. Hem Türkiye’yi hem de Avrupa’yı takip ediyoruz. Kulüpler Birliği olarak aramızda liglerin 17 Nisan’da başlaması konusunda oylama yaptık ve kabul edildi” ifadelerini kullandı.

‘Ligi hızlandırırız’

Sürecin uzaması durumunda yeniden görüşmelerin yapılacağını sözlerine ekleyen Başkan Sepil şu cümleleri kurdu: “UEFA’nın kararı sonrası Şampiyonlar Ligi finali 27 Haziran’da İstanbul’da oynanacak. Bu tarihe kadar ligde 8 maçımız kalmış. Türkiye Kupası’nda ise finale kalanlar en fazla 10 maça çıkacak. Diğerleri 8 müsabaka oynayacak. Hızlandırılmış bir takvimle hafta içi ve hafta sonları da dahil ligi bitirebiliriz. Diğer ülkelere göre ligi bitirme konusunda avantajlarımız var. Şu an tek senaryodan hareket ediyoruz. Farklı bir durumda yeniden değerlendirme yapılacak. Play-Off konuşmadık.”