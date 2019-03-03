Mehmet Sepil: “Türk hakemleri adına utanıyorum”

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe’nin deplasmanda Atiker Konyaspor ile berabere kaldığı maçın ardından konuşan Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, karşılaşmanın hakemlerine yüklendi.

03 Mart 2019, Pazar 17:45
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Mehmet Sepil: “Türk hakemleri adına utanıyorum”

Göztepe’nin deplasmanda Atiker Konyaspor ile berabere kaldığı maçın ardından Göztepe Başkanı Mehmet Sepil karşılaşmanın hakemlerinden dert yandı. Müsabakanın 85. dakikasında Yasin Öztekin için kaldırılan ofsayt bayrağı oldukça tartışılırken, Sepil de tartışmalara kayıtsız kalmadı.

Türk hakemleri icin hem üzülüyorum hem utanıyorum. Hakem maçı kafasındaki neticeyle bitiremedi. Hata yapılır ama bugün maçta olanları hic kimse hata olarak izah edemez. Sezon başından beri söylenilen tek sey var. Kritik Ofsayt pozisyonlarında pozisyon kesilmeden devam edip pozisyon sonuçlandıktan sonra VAR’a bakılacaktı. Hakem Abdülkadir Bitigen’e hakkmızı helal etmiyoruz.

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