Mehmet Sepil: “Türk futbolundaki sorunlar yapısal”

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olduğu süreci anlatan Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Süper Lig’de bulunan kulüp başkanlarının önemli bir bölümünün kendisini arayarak, Fikret Orman’ın ayrılmasıyla oluşan boşluğu doldurmasını istediklerini, kendisinin de teşekkür ederek görevi kabul ettiğini söyledi.

İşlerin önemli bir bölümünü Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile birlikte yürüttüklerini kaydeden Mehmet Sepil, “TFF, yaptıkları yönetim kurulu toplantısına belki de ilk defa beni de çağırdı. Tüm sorunlarımızı, görüşlerimi izah ettim. Ben Süper Lig’de yer alan 18 kulübü temsil ediyorum ama ortada bir realite var. Türk futbolu hırçın günler yaşıyor. Maçların sonuçlarından eskisinden daha fazla etkilendiğimiz süreçler yaşıyoruz. İlk görevim 18 takımı bir arada tutup ortak bir Kulüpler Birliği görüntüsünü koruyabilmek. Kulüpler Birliği’nin ortak bir gücünün olması gerekiyor” dedi.

“Yapmak istediklerimizi TFF ile çalışarak yapmak durumundayız”

Türk futbolunda yetkinin hemen hemen tamamının TFF’de olduğunu söyleyen Başkan Sepil, “Türk futbolu dizayn edilirken bu şekilde dizayn edilmiş. Biz Kulüpler Birliği olarak yaptırım gücü fazla olan, bütçe gücü fazla olan bir kuruluş değiliz. Yapmak istediklerimizi TFF ile çalışarak yapmak durumundayız. Zaten bunu konuştuk. Birlikte daha açık, daha samimi şekilde çalışalım dedik. Yeni bir vergi kanunu geldi. Ben gelir gelmez masada onu buldum. Onu bir şekilde hallettik. Bundan sonra yeni alınacak oyuncularda kulüplerin vergi yükü çoğaldı. Kanun geçerken eskilerinin dahil olmamasını istedik. Kulüplerin harcamalarına limit koyulması ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Bu çok önemli bir süreç olacak. Önümüzde bulduğumuz bu sorunları çözmek için ve Süper Lig kulüplerinin menfaatlerini en iyi şekilde korumak için birlikte bunları çözmeye çalışacağız” diye konuştu.

“Türk futbolunu daha iyiye getirmek için elimizden geleni yapacağız”

Türk futbolunda esas sorunun yapısal olduğunu savunan Sepil, “Yapısal değişiklikler yapılmadan tüm bu sorunların düzelmesi mümkün değil. Bununla ilgili Ankara’da yaptığım görüşmelerde herkesin bu yapısal sorunları tartışmaya hazır olduğunu gördüm. Bu işlere çok meraklı bir Cumhurbaşkanımız var. Cumhurbaşkanımızı kısa süre sonra Kulüpler Birliği olarak ziyaret edip görüşlerimizi anlatacağız. Bu görüşmeye Gençlik ve Spor Bakanımızın da katılımını bekliyoruz. Daha önemlisi onların görüşleri olacak. Onların da görüşlerini alarak Türk futbolunu daha iyiye getirmek için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

İHA