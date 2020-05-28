Mehmet Sepil: Sağlık en ön planda olacak

Beinsports'a açıklamalarda bulunan Mehmet Sepil şunları söyledi:

"Sağlık en ön planda olacak"

Bu, çok zor bir süreçti. Artık ülkeler normalleşme yolunda adımlarını atmaya başladı. Avrupa ülkelerinde artık futbolla ilgili tarihler belli oldu. Hatta Almanya, oynamaya başladı. Onun da büyük avantajını kullanıyor. Çok büyük bir seyirci kitlesi onları izliyor. Dolayısıyla hani bu beklenen bir şeydi. Bizim de başlamamız söz konusuydu. Yine sağlık en ön planda olacak. Çok dikkatli olmak zorundayız.

"Küme düşmemeyi onaylamadı!"

7 kulübün şöyle bir endişesi vardı, bu saatten sonra oynanacak olan ligde bir takım kulüpler için dezavantajlar oluşabileceğini, dolayısıyla bu sezon düşmenin kaldırılmasını talep ettiler. TFF onaylamadı.

Maalesef genç oyuncularımızı oynatamıyoruz. Oynatacağımız şeyler çok az. Biz kulüp olarak diğer liglere birçok genç oyuncuyu kiralık veriyoruz. Orada da kulüpler kiralık oyuncuyu çok tercih etmiyor. Bu gençleri yetiştiremiyoruz. Bu konuda TFF'ye müracaat ederek Süper Lig kulüplerinden bazılarının, profesyonel liglerde oynamak istediğini söyledik. Bunun dünyada çok örnekleri var. Oyuncularınızı yetiştirebileceğiniz ikinci bir alan açılmış oluyor. Bu Türk futbolu için çok faydalı olacak



