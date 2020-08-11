Mehmet Sepil müjdeyi verdi! Harcama limitleri değişiyor

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, ASpor kanalına bağlandı ve son dönemde çok tartışılan harcama limitleri hakkında önemli bir açıklama yaptı. Sepil, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in kulüplerin tamamının onayı olması halinde harcama limitlerinde değişiklik yapılabileceği yönünde konuştuğunu aktardı.

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: "Harcama Limiti konusunda kulüplerimizin farklı talepleri var. Yarın 21 kulüp bir araya geleceğiz. Bu konu da gündem maddesi. Nihat Özdemir, değişim talebi hakkında 'Kulüplerin tamamının onayını isterim' dedi.