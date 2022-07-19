Mehmet Sepil: “Göztepe her anlamda yeni bir başlangıç yapacak”

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe ’de eski başkan Mehmet Sepil, bir sigorta şirketiyle sponsorluk anlaşması imzaladı. Gürsel Aksel Stadyumu’nda düzenlenen imza törenine Göztepe eski başkanı Mehmet Sepil de katıldı.

“Göztepe her anlamda yeni bir başlangıç yapacak”

Toplantıda konuşan Mehmet Sepil, Göztepe’nin yeni bir başlangıç yaptığını belirterek, “Yeni bir oluşumun sonuna çok yaklaştık. Hiçbir sorun yok. Göztepe sonuçta anonim şirket. En ufak bir aksilik bulunmuyor. Göztepe her anlamda yeni bir başlangıç yapacak. 8 yıl içinde benim yaptıklarımın üzerine koyularak hareket edecek. 2025 yılında yani 100'üncü yılımızda Göztepe'yi nasıl yükselteceğiz, bunun hesabını yapıyoruz” diye konuştu.

“Önemli adımlar atacağız”

Sports Republic şirketinin Göztepe için en büyük heyecanının taraftar olduğunu söyleyen Sepil, sözlerini şöyle tamamladı:

“Çok zor bir sene geçirdik. Bu zor sene hepimize yeni bir başlangıç fırsatı verdi. Bundan hepimizin faydalanması gerekiyor. Yapmamız gereken tek şey bütünleşerek ileriye bakmamız. Taraftar ve camia kenetlenecek. Önemli adımlar atacağız. Yeni değişen dijital dünyada başarılı olacağız. Taraftarla tek yürek olacağız. Taraftarla kulüple olan ilişkileri dijital dünyada birleştireceğiz. Sports Republic şirketiyle, yeni ortaklarımızla görüşeceğiz.”

İHA