Mehmet Sepil, Eder’i istiyor

Göztepe’de yönetim yeni sezonun transfer çalışmalarına başladı. Başkan Mehmet Sepil’in dış transferde ise Portekizli forvet Eder’i gözüne kestirdiği öğrenildi.

12 Nisan 2020, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Mehmet Sepil, Eder’i istiyor

Göztepe’de yönetim yeni sezonun transfer çalışmalarına başladı. Öncelikle iç transferde sözleşmesi sona erecek oyuncularla masaya oturmaya hazırlanan başkan Mehmet Sepil’in dış transferde ise Portekizli forvet Eder’i gözüne kestirdiği öğrenildi. Gürsel Aksel Stadı’nın hizmete girmesiyle yıldız oyuncu sözü veren Sepil’in Rusya’nın Lokomotiv Moskova takımında top koşturan 32 yaşındaki Eder’le temasa geçtiği kaydedildi.

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek golcünün de yapılan görüşmelere olumlu yanaştığı iddia edildi.

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