Mehmet Sepil çıldırdı! Göztepe transferde büyük oynuyor!

Süper Lig’de son 3 maçından 7 puan çıkartan Göztepe, esas şovu ikinci yarıda yapacak... 2 senedir inşaatı süren Gürsel Aksel Stadı’na sezonun ikinci yarısında kavuşmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılılar’da, Başkan Mehmet Sepil büyük oynuyor. Taraftara stat hediyesi vermek isteyen Başkan, birbirinden önemli forvetlerle görüşüyor. Eren Derdiyok’tan istediği verimi alamayan, Deniz Kadah ile Jerome’dan da hiç memnun olmayan İzmir ekibi, devre arasında mutlaka kaliteli bir santrforu renklerine bağlayacak. Listede 3 isim var... Göztepe’nin önceliği, Lokomotiv Moskova forması giyen Eder. Portekiz Milli Takımı ile 2016’da Avrupa Şampiyonluğu yaşayan 31 yaşındaki oyuncunun kontratı sezon sonunda bitiyor.

Öncelik Eder’de

Eder, Rusya Ligi’nde 11 maçta 4 gol attı. Listede iki numara; Stoke City’den Mame Diouf. Championship ekibinde mutsuz olan Diouf’un menaceriyle pazarlıklar sürüyor. Gündemdeki son oyuncu ise Lille’den Loic Remy. 10 maça çıkıp 3 gol atan 32 yaşındaki Fransız futbolcu, takımında yedek kalıyor. Başkan, yeni stadın açılışına bu 3 isimden 1’ini getirecek.