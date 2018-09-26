Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu müsabakasında MKE Ankaragücü'ne konuk olan Serik Belediyespor, mücadeleden 2-1 mağlup ayrılarak kupaya veda etti. Maç sonu gazetecilerin sorularını yanıtlayan Serik Belediyespor Teknik Direktörü Mehmet Şansal, "Ben 2.5 yıldır bu takımla birlikteyim. Bu takımı Bal Ligi'nde aldık ve küme düşmeden kurtardık. Geçen sene şampiyon olduk. 63 yıl sonra ilk defa bu takım profesyonel lig yaşıyor. Bunun dışında tarihinde ilk defa Ziraat Türkiye Kupası'na katıldı. Burada ilk turu geçerek ikinci turda bu ülkenin kupa takımı denen Ankaragücü gibi oynamaktan gurur duyduğumuz bir takımla oynadık. Kurada 5 tane Süper Lig takımı vardı ve biri bize denk geldi. Bundan dolayı kendimi şanslı buluyorum. Süper lig takımıyla oynamamız, gelecekteki tarihimizde güzel bir sayfa olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Şu anda bulunduğumuz ilçe içerisinde 14 tane futbol sahası yaptık"

Bir proje takımı olduklarını vurgulayan Şansal, "Nasip olursa bütün dileğimiz Altınordu takımını geçmektir. Şu anda bulunduğumuz ilçe içerisinde 14 tane futbol sahası yaptık ve geleceğe adımlar atıyoruz. 10 bin kişilik stat projemizin iznini aldık. Camiamız bugün çok heyecanlıydı. Seyircimizi ve camiamızı iyi temsil ettik diye düşünüyorum. Gücümüz neyse onu ortaya koyarak oynadık. Gelecek nesillerde bu tarihi anı anacaktır ve anmaya mecburdur. Çünkü bu yaşanan bir ilktir. Gönül bir tur daha kendimizi bu arenada tutmak isterdi" şeklinde konuştu.



