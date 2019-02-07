Mehmet Sami Saraç dünya şampiyonu oldu

Konya Büyükşehir Belediyesporlu tekvandocu Mehmet Sami Saraç, Antalya’da düzenlenen Para Tekvando Dünya Şampiyonası’nda altın madalyanın sahibi oldu.

Dünya Para Tekvando Şampiyonası Antalya’da gerçekleştirildi. 8’incisi düzenlenen Para Tekvando Dünya Şampiyonası’na 69 ülkeden 258’i erkek 396 sporcu katıldı. Turnuvada Konya Büyükşehir Belediyespor’dan K42 kategorisinde +75 kiloda katılan Mehmet Sami Saraç, 1 bay atlayarak yarı finale çıktı. Yarı finalde Rus rakibini 22’ye 2 yenerek teknik nakavt etme başarısı gösteren sporcumuz bu sonuçla adını finale yazdırdı. Finalde de İranlı rakibini 20-0 sayı teknik nakavtla mağlup eden Mehmet Sami Saraç, şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Başkan Altay'dan tebrik

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na katılım aşamasındaki önemli organizasyonlardan biri olan turnuvada altın madalya kazanma başarısı göstererek Türkiye’nin göğsünü kabartan Mehmet Sami Saraç ile Konyalı bir diğer dünya şampiyonu sporcu olan Nurgül Bilek'i; dünya şampiyonu olan bayan milli takımı, dünya ikincisi olan erkek milli takımı tebrik etti.

Öte yandan, Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Kulübü sporcularından Nurgül Bilek’te şampiyonada altın madalya kazanan bir diğer sporcu oldu. Türkiye’nin 7 altın, 4 gümüş, 7 bronz toplam 18 madalyayla bayanlarda dünya birincisi erkeklerde de dünya ikincisi olduğu organizasyonda Konya’dan 2 altın madalya gelmiş oldu.

İHA