Mehmet Salih Çelik ilk yarışta kazandı abilerine meydan okudu

Gazi Koşusu'nu üst üste dört kez kazanarak kırılması çok güç bir rekora imza atan jokey Ahmet Çelik ve 2018 jokey başarı sıralamasında şu an dördüncü sırada bulunan başarılı pilot Müslüm Çelik'in en küçük kardeşleri olan Mehmet Salih Çelik dün Adana'da ilk kez at bindiği Neşvan isimli safkanla kazanarak abilerinin izinden yürüyeceğini gösterdi.

12 Ekim 2018'de gerçekleştirilen 33. dönem Türkiye Jokey Kulübü Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi mezuniyet töreninde dönemini 4. sırada bitirerek önemli bir başarıya imza atan Mehmet Salih Çelik yaklaşık 50 gün sonra ilk bindiği atta kazanarak abilerine adeta ben de varım mesajı verdi. Aynı koşuda at binen büyük ağabey Ahmet Çelik ise Çelikkardeşler isimli tay ile ikinci sırada yer bulabildi.

Genç biniciye biz de meslek hayatında başarılar dileriz.

Cem BOŞGELMEZ