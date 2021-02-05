Misli.com 2. Lig takımlarından Hekimoğlu Trabzon’da forma giymekte olan Mehmet Sak İzmir, Konak doğumlu, sol bek / orta saha oyuncusudur. Futbol kariyerine 2006 yılında Altay ile başlayan futbolcu, profesyonellik adımlarını da bu takımda atmıştır. 1. Lig maçlarına çıkış tarihi olan 17 Şubat 2008’de Gaziantep Büyükşehir Belediyespor karşısında sahada yer almış, bu başlangıçla birlikte oynadığı futbol sayesinde ilk 11’deki yerini sağlamlaştırmıştır. 2011 yılının Ocak ayında Bursaspor’a transferi gerçekleşen futbolcu 2013 yılına kadar takımda yer almış, daha sonra Samsunspor’a transfer olarak kariyer basamaklarını tırmanmaya devam etmiştir. 2013 yılının ikinci yarısına gelindiğinde Göztepe’ye transferi ile adından söz ettiren Mehmet Sak’ın, sezon başında Bucaspor’a transferi gerçekleşmiştir. Yoğun transfer sürecindeki bir diğer durağı 2014-2016 yılları arasında Adanaspor olan futbolcunun bu yıllarda 1.Lig şampiyonluğu yaşadığı bilinmektedir. Bir sonraki transferi 250 bin Euro karşılığında Yeni Malatyaspor’lu olan Mehmet Sak, 2017-2020 sezonu boyunca MKE Ankaragücü forması giymiş, 12 Ağustos 2020 tarihinde ise 100 bin Euro karşılığında bonservis bedelsiz olarak Hekimoğlu Trabzonspor ’da top koşturmaya başlamıştır.

Mehmet Sak kaç yaşında?

4 Nisan 1990 doğumlu 30 yaşındaki futbolcu, 1.78 boyunda, 69 kilo, 14 forma numarasına sahiptir. Toplamda 145 maça çıkan Mehmet Sak bu zamana kadar 11 gol kaydetmiştir. Milli takım kariyerini U-18 altyapısında yer aldığı 3 maç ile süsleyen Mehmet Sak, duran toplardaki etkin vuruşları ve orta sahada top kapma yüzdesi ile dikkatleri üzerinde toplayan bir futbolcu olmuştur.

Mehmet Sak hangi takımlarda oynadı?

Başta futbolla tanıştığı Altay olmak üzere, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Bursaspor, Samsunspor, Göztepe, Bucaspor, Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü gibi takımlarda forma giymiş olan Mehmet Sak, günümüz sezonuna itibariyle Hekimoğlu Trabzonspor kadrosunda yer almaktadır.

2021'de hangi takımda oynuyor ve maaşı ne kadar?

Mehmet Sak 2021 yılı itibariyle Hekimoğlu Trabzonspor ile anlaşmıştır. Futbolcuyu 3 liraya renklerine bağlayan futbol takımı, 100 bin Euro bedel ödemiştir. Anlaşma süresi 3 yıl olarak belirlenen başarılı futbolcu, anlaşma sonrasında hedefleri olan bir takıma geldiği belirtmiş, şampiyonluk hedeflerini gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdüreceğini ifade etmiştir. Transfer sonrası yapılan anlaşmanın ardından imza töreninde konuşma yapan Hekimoğlu Trabzon Yönetim Kurulu Üyesi Melih Hekimoğlu kaliteli bir ismi daha kadrolarına kattığı bildirmiş, yılsonunda şampiyonluk hedefine ulaşmak istediklerinin altını çizmiştir.

Savaşçı ruhlu bir futbolcu

Mehmet Sak futbol anlayışı itibariyle sahada daima savaşan ve çalışmalarını bu doğrultuda sürdürdüğü antrenmanlarla pekiştiren bir futbolcudur. Kanat organizasyonlarında takıma yaptığı katkılar ve defansa yönelik kurtarıcı hamleleriyle takımını mental anlamda da motive edebilen futbolcunun sözleşmesi 31 Mayıs 2020 tarihinde sona erecektir. Futbolcunun menajeri Barış Güçlüdür.

Futbolcunun U21 ligde çıktığı toplam 21 maç bulunmakta, 21 maçın 4’ünde fileleri golle buluşturduğu bilinmektedir. Türkiye kupası karnesinde 31 maç yer almakta, 31 maçta ise 2 gol kaydetmiştir. 2 lig ve 1.lig maçlarında da görev almış Mehmet Sak, toplamda 129 maça çıkmış, 2 gol atmıştır. Süper ligde yer aldığı 26 maçta skora herhangi bir katkıda bulunmamış futbolcu özel turnuva ve kuplarda 3 maçta yer almış, kaleye gol kaydetmiştir. Mehmet Sak’ın DGSL kapsamında yer aldığı 10 maçta 5 gol attığı bilinmektedir. Sol kanat oyuncusu olmasının yanı sıra sık sık orta saha mevkisinde de görmeye alışık olduğumuz futbolcunun takım arkadaşlarıyla uyumlu bir izlenim yarattığı bilinmekte olup, evli ve iki çocuk babası olduğu bilgisine ulaşılmaktadır.