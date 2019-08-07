İstikbal Mobilya Kayserispor'u Kadir Has Tesisleri'nde ziyaret eden Özhaseki, Kulüp Başkanı Erol Bedir ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özhaseki, "Kayserispor geçtiğimiz sezon başlarında iyi değildi. Takım daha sonra kendine geldi ve ligde kalarak çok iyi bir performans gösterdi. Burada Erol Bedir başta olmak üzere yönetim kurulu üyelerinin çok büyük emekleri var. Hocamız Hikmet Karaman'ın da katkısı var, Allah razı olsun. Kendisine ve ekibine teşekkür ederiz. Bir daha o sancılı dönemleri yaşamak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"3 BİN 838 ADET FORMA ALACAĞIM"

Sezon öncesi taraftar forması alarak takıma destek vereceğini kaydeden Mehmet Özhaseki, "Oğlum 'Baba sana yakışan 2 kere 38'i yan yana getir' dedi. Bende kabul ettim 'o kadar sayıda forma alalım' dedi. Kabul ettim. Bende 3838 tane forma satın alacağım. Bin formayı taraftar derneğimize göndereceğim, geri kalan 2338 formayı da maça gelen taraftara kapıda dağıtacağız" diye konuştu.

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir ise, geçen sezon takımda bulunan 13 isimle yollarının ayrıldığını hatırlatarak, "Bunların yokluğunun sayısal olarak tamamlanması gerekiyordu. Yoğun bir çalışmayla kampa 10 oyuncuyu yetiştirdik. Hollanda Heerenveen takımımın kaptanı Ben Rienstra'yı getirdik. Yarın itibariyle de idmana çıkar. Çok önemli bir oyuncu. Futbol tabiriyle 6 ve 8 numara pozisyonunda oynuyor. 1 orta saha, 1 santrafor ve 1 de kanat oyuncusu transferinde sona yaklaştık. Şu an itibariyle belki akşam saatlerinde kanat oyuncumuzu, belki akşam saatlerinde ya da yarın bu zamanlarda santraforumuzu da açıklayabiliriz. Almayı düşündüğümüz diğer orta saha oyuncusu konusunda da hızlı gelişmeler devam ediyor" şeklinde konuştu.

"KAYODE ALTERNATİF, MENSAH KALIYOR"

Transfer çalışmaları konusunda Nijeryalı Kayode'nin alternatif olduğunu söyleyen Bedir, Mensah'ı satmak gibi bir niyetlerinin olmadığını söyledi. Bedir, "Kayode santrfor alternatiflerimizden bir tanesi. Bir sıkıntı söz konusu değil arkadaşlar çalışmalarını sürdürüyor. Yarın bu vakitlerde eğer alternatiflerin önüne geçerse Kayode'yi Kayseri'ye getiririz. Biz hem Mensah'ı hem Deniz'i göndermek istemediğimizi söyledik. Deniz'in 1 senelik sözleşmesinin kalması, artık İstanbul'a gitmekteki istek ve arzusu nedeniyle Deniz'e öncelik verdik, onu gönderdik. Mensah'ın bizimle daha 3 yıllık sözleşmesi var. Hiçbir takımda hiçbir oyuncu vazgeçilmez değildir. Ne zaman ki ondan daha iyisini bulursanız, onun yerini doldurursanız, ekonomik anlamda da takıma bir şeyler kazandırırsanız, teknik heyette buna izin verirse gitmeler yaşanır. Yöneticilik zaten böyle bir şey. Şu anda Mensah için tüm bu saydıklarımı söyleyeceğim bir ortam yok" dedi.