Yukatel Kayserispor, sahasında karşılaştığı GZT Giresunspor'u 2-1 yendi. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Kayserispor Onursal Başkanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yüzümüz iyice güldü. Futbolcuları ve Hikmet hocayı tebrik ediyorum. Ameliyat olan Berna başkana geçmiş olsun demek istiyorum. Allah utandırmasın, mahcup etmesin. Kayseri her şeyi ile Süper Lig 'de olmayı hak eden bir şehir. Bu stat diğer stadyumlara model olmuş bir stat. Takımımız Süper Lig'de olmazsa, moralimiz bozulur. İstikrar her zaman iyilik getirir. Berna başkan ile bir çıkış yakalandı. Bundan sonra takımda düşüş olmaz, takım hep yukarılarda olur da umarım hep iftihar ederiz. Geçtiğimiz haftalarda Galatasaray ve Fenerbahçe karşısında bizim gururumuz oldular. İnşallah takım hep iyi olacak ve biz onlarla gurur duyacağız"

DHA





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