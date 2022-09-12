Mehmet Özhaseki: Hocamızı ve bütün futbolcularımızı tebrik ediyoruz

Kayserispor Onursal Başkanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayserispor’un Antalyaspor’u 1-0’lık sonuçla mağlup ettiği müsabaka sonrası açıklamalarda bulundu. Özhaseki, “Kayserispor’un maçı olunca hep beraber sabırsızlanıyoruz. Bugünkü futboldan dolayı başta hocamızı ve bütün futbolcularımızı tebrik ediyoruz. Alınlarından öpüyoruz. Önemli olan çocukların zamanında primlerini almaları. Antalyaspor güçlü bir takım. Hocası da kariyerli ve kadrosunda büyük bütçelere getirilen isimler var. Nitekim bizim futbolcularımız müthiş bir oyun ortaya koydular. Sabırla hocanın taktiğini uyguladılar ve neticesinde 1-0 galip geldik. Hakem bugün maçı sessizce izlesin, elini vicdanına koysun ‘Ben inisiyatifimi hakkaniyetli kullandım’ diyorsa tebrik ederiz” açıklamasında bulundu.

BERNA GÖZBAŞI: EVİMİZDE HİÇ GOL YEMEDEN ÜÇÜNCÜ GALİBİYETİMİZİ ALDIK

Karşılaşmanın ardından stadyum çıkışında konuşan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ise “Bizim fikstürümüzün ilk 10 haftası zorluydu. Bu süreçte en azından evimizdeki maçları kaybetmeyelim istiyorduk. Çok şükür evimizde hiç gol yemeden üçüncü galibiyetimizi aldık. Ben taraftarımıza, bizi yalnız bırakmayan büyüklerimize ve herkese teşekkür ediyorum. Bugün Doğan Alemdar’ı oynattığımız gün gibi heyecanlıyım. Bugün de Arif Kocaman’ı ilk kez sahada gördük. Arif Kocaman, Türk futboluna hayırlı olsun” açıklamasında bulundu.

DHA