Mehmet Özdilek serileri bitirmişti

Sezona Süper Lig’de Yücel İldiz yönetiminde çok iyi bir başlangıç yapan Denizlispor, önce Galatasaray’ı sahasında 2-0 yenmiş, ardından da aynı skorla Antalyaspor’u deplasmanda devirmişti.

Sonrasında 5 maçta 2 beraberlik ve 3 yenilgi alan Denizli’de yönetim, milli ara öncesinde 5-1 kaybedilen Yeni Malatya maçının ardından İldiz’le yollarını ayırdı, yerine de Mehmet Özdilek’i getirdi. Özdilek, şu ana kadar hoca olarak kariyerinde Sarı-Lacivertliler’e karşı ligde 15 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ancak tecrübeli çalıştırıcı, söz konusu iki galibiyette de Kanarya’yı derinden üzdü.

Son iki maçı berabere

2003-2004’te Fenerbahçe’nin Kadıköy’deki 15 maçlık yenilmezlik serisine o sezonun son haftasında Malatyaspor’la 4-2’lik skorla son veren Özdilek, 29 Ekim 2012’de bu kez Antalyaspor Teknik Direktörü olarak Kadıköy’de 3-1 galip gelerek, rakibinin iç sahadaki 47 maçlık serisini bitirdi. Ayrıca tecrübeli hoca, Fener’e karşı son iki maçında önce 2017’de Konya ile 1-1, geçen yıl da Erzurum’la Kadıköy’de 2-2’lik skorla puan almayı başarmıştı.

Aslıhan Çil