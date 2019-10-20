Mehmet Özdilek serileri bitirmişti
Denizli'nin hocası olarak ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıkacak olan Mehmet Özdilek, rakibini teknik adamlık kariyerinde 2 kez mağlup etti. Ancak bu galibiyetlerin ilkinde Fener’in 15 maçlık, ikincisinde de 47 maçlık iç sahadaki yenilmezlik serileri son buldu.
Sezona Süper Lig’de Yücel İldiz yönetiminde çok iyi bir başlangıç yapan Denizlispor, önce Galatasaray’ı sahasında 2-0 yenmiş, ardından da aynı skorla Antalyaspor’u deplasmanda devirmişti.
Sonrasında 5 maçta 2 beraberlik ve 3 yenilgi alan Denizli’de yönetim, milli ara öncesinde 5-1 kaybedilen Yeni Malatya maçının ardından İldiz’le yollarını ayırdı, yerine de Mehmet Özdilek’i getirdi. Özdilek, şu ana kadar hoca olarak kariyerinde Sarı-Lacivertliler’e karşı ligde 15 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ancak tecrübeli çalıştırıcı, söz konusu iki galibiyette de Kanarya’yı derinden üzdü.
Son iki maçı berabere
2003-2004’te Fenerbahçe’nin Kadıköy’deki 15 maçlık yenilmezlik serisine o sezonun son haftasında Malatyaspor’la 4-2’lik skorla son veren Özdilek, 29 Ekim 2012’de bu kez Antalyaspor Teknik Direktörü olarak Kadıköy’de 3-1 galip gelerek, rakibinin iç sahadaki 47 maçlık serisini bitirdi. Ayrıca tecrübeli hoca, Fener’e karşı son iki maçında önce 2017’de Konya ile 1-1, geçen yıl da Erzurum’la Kadıköy’de 2-2’lik skorla puan almayı başarmıştı.
Aslıhan Çil