Mehmet Özdilek: Rakibimizi altta tutmak çok kıymetliydi

TFF 1. Lig’in 28. haftasında Akhisarspor’a konuk olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, yeni takımında henüz 2 antrenman yaptıktan sonra Akhisarspor karşısına çıktığını belirtti.

Akhisar’ın zor bir deplasman olduğuna dikkati çeken Özdilek, "Takımda gerçekten önemli oyuncuları mevcut. Hem teoride hem de pratikte çok doğru bir duruşumuz vardı. Kazanabileceğimiz pozisyonlarımız da vardı. Maça başlarken 30-35 dakikada 2 sakat verebileceğimizi hayal etmedik açıkçası. Ancak oynanan süre içerisinde oyuncuların iştahları, coşkuları, kazanma arzuları çok yüksek seviyedeydi. Bugüne baktığımızda yerimizi korumak, rakibimizi altta tutmak çok kıymetliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.