Mehmet Özdilek: Oyuncularımı kutluyorum

B.B. Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek'in açıklamaları şu şekilde:

“Kazanmayı çok arzu ettik. Bitiricilik anlamında sıkıntımız var bu aşikar. Duran topun sekmesi neticede gol oldu. İkinci yarı tempoyu artırdık tek kale gibi oynadık maç 1-1 bitti. Ben oyuncularımı kutluyorum, taraftarımıza teşekkür ediyorum. Ön taraftaki eksikliklerimiz var. İkinci yarı daha iyi olacak. Adam paylaşımında rakibe biraz uzak kaldık. Zaman zaman bu hataları yapıyoruz. İlk 10 dakika sıkıntımız oldu. Devre arası transferlerimiz olacak elbette gideceklerde olacak.''



