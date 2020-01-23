Mehmet Özdilek: Kupadan eleneceksek böyle elenmeliydik

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında sahasında Trabzonspor’a penaltılarda 4-2 yenilerek kupaya veda eden Yukatel Denizlispor’un teknik direktörü Mehmet Özdilek, "Biz kupadan eleneceksek böyle elenmeliydik. Oyuncularımın hepsinin yüreklerine ve ayaklarına sağlık." dedi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Özdilek, herkesin keyif aldığı bir karşılaşma oynadıklarını söyledi.

Mehmet Özdilek, takımda sakatlığı ve hasta çok fazla oyuncu olduğuna değinerek, ilk maçı 2-0 kaybettiklerini hatırlattı. Deneyimli teknik adam, rövanş mücadelesinde ise 120 dakikayı 2-0 üstün tamamlamanın kolay olmadığına dikkati çekti.

Özdilek, maçın 25. dakikasındaki ikinci golün ardından seyircinin desteğini de alarak rakibe var olduklarını hissettirdiklerini ifade ederek, "İkinci yarı itibarıyla belki verilen penaltı gol olsa oyunun rengi farklı olabilirdi. Futbolda bunlar var. Kaleci Tolgahan’ın performansı ve penaltıyı kurtarması bizi oyunun içine itti. Neticesinde 120 dakika seyir sevki yüksek bir müsabaka oldu." diye konuştu.

Penaltılarda turu atlayan rakibi tebrik ettiğini belirten Özdilek, "Bizim açımızdan sekizinci günde Trabzon, Galatasaray ve yine Trabzon ile oynuyoruz. İyi bir takım olduğumuzu tüm futbol kamuoyuna bir daha gösterdik. Oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. Biz kupadan eleneceksek böyle elenmeliydik. Oyuncularımın hepsinin yüreklerine ve ayaklarına sağlık. Bu maç bizi biraz yıprattı ve yordu. Üç gün dinlenip pazar günü evimizde önemli bir müsabaka oynayacağız." değerlendirmesinde bulundu.