Mehmet Özdilek: Her maçtan dersler çıkaracağız

Süper Lig'de 8. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaştı. Milli takım arası öncesi Antalyaspor'a sahasında 1-0 yenilen Fenerbahçe Denizlispor'u deplasmanda 2-1'lik skorla yendi ve kritik bir haftada 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Denizlispor ise yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek ile çıktığı ilk maçta mağlup olarak başladı.

Karşılaşmanın ardından Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Özdilek'in maç sonundaki açıklamaları:

"2 ayrı pencereden bakmak lazım. İlk devre çok ortada geçen bir oyun, çok pas hatası yapan bir takım. Çıkışlarda doğru oyuncularla buluşturamadık ama rakibe de pozisyon vermedik. İkinci gol zaten bireysel hatayla geldi, devrede de söyledim 1-0 devam etmeli diye."

"Geçmişten gelen bazı hataları ve eksikleri biraz ileri taşımak için zaman gerek gibi görünüyor. 3-4 günde biraz düzeltebildik. Saha parselasyonu ve organizasyonda eksiklikler var. 8. hafta olmasına rağmen maalesef fiziksel eksiklik var. Toparlamamız lazım."

"2. yarıda oyuna müdahil olmak, heyecan ve kazanma arsuzu önemli. Mustafa'nın pozisyonu var, içeri mi dışarı mı, dışarıysa faul olabilir, avantajı kullanabilirdik. Kaybettik, bu ligde her maç çok zor. Her maçtan dersler çıkaracağız, özellikle bugün ilk yarıdan."

"Önemli olan ne yaptığınızı bilmektir, oyuncularımızın ikinci yarıdaki reaksiyonlarından memnunum. Rodallega'nın olmaması başlı başına eksik ama Oscar da iyi mücadele ettik. Rodallega bu ülkedeki çoğu forvetin üstünde bir oyuncu, geri dönmesi bizi rahatlatacaktır"