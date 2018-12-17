Mehmet Özdilek: Galibiyet kadar değerli

Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, Fenerbahçe maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

17 Aralık 2018, Pazartesi 22:31 Son Güncelleme:
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Mehmet Özdilek: Galibiyet kadar değerli

Kötü gidişatın ardından hoca değişikliğine giden ve takımın başına Ersun Yanal'ı getiren Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Erzurumspor'u konuk etti. Maça fırtına gibi başlayan Fenerbahçe, ilk 45 dakikayı 2-0 önde tamamlamasına rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

Mücadelenin ardından Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek önemli değerlendirmelerde bulundu.


İşte Özdilek'in maç sonu açıklamaları:

"Düşündüklerimizle uyguladıklarımız ilk yarıda siyah ile beyaz kadar farklıydı. Fenerbahçe'nin böyle başlayacağını biliyorduk. Oyuncularla konuşmamız bizi oyuna dahil etti. İlk yarı başında gol Fenerbahçe'yi demoralize etti, bizi ileri taşıdı."

"Bu atmosferde 2-0'dan 2-2'yi yakalamak moral ve güven açısından bizi çok daha yukarı taşıyacak. İnanılmaz bir atmosfer vardı, 2-2 bizim için galibiyet kadar değerli."

"Biz ortalama dışarıdaki maçlarda 113-114'ü yaklayan bir takımız, bugün de 113 yapmışız. Bu bizim rutinimiz ama ilk yarıda kaybedilen bir 45 dakika var. İrtibatı yakalayamadık. Oyunun başıyla birlikte çok büyük baskı vardı, hoca etkili ayakların hepsini kullandı."


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