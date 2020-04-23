Mehmet Özdilek: Futbol adına cinayet gibi bir şey

TFF 1.Lig ekiplerinden BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek gündeme dair açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca maçların seyircisiz oynanacak olmasıyla ilgili, “Tekrar o 6 haftayı oynamak zorundasınız. Birçok oyuncunun transferi var, sözleşmesi bitiyor. Kolay bir süreç beklemiyor kulüpleri. Futbol seyirciyle, statların dolu olmasıyla güzel. Bence seyircisiz oynamak futbol adına cinayet gibi bir şey” dedi.