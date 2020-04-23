Mehmet Özdilek: Futbol adına cinayet gibi bir şey
B.B. Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek açıklamalarda bulundu. Özdilek, "Kolay bir süreç beklemiyor kulüpleri. Futbol seyirciyle, statların dolu olmasıyla güzel. Bence seyircisiz oynamak futbol adına cinayet gibi bir şey” ifadelerini kullandı.
TFF 1.Lig ekiplerinden BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek gündeme dair açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca maçların seyircisiz oynanacak olmasıyla ilgili, “Tekrar o 6 haftayı oynamak zorundasınız. Birçok oyuncunun transferi var, sözleşmesi bitiyor. Kolay bir süreç beklemiyor kulüpleri. Futbol seyirciyle, statların dolu olmasıyla güzel. Bence seyircisiz oynamak futbol adına cinayet gibi bir şey” dedi.