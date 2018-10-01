Mehmet Özdilek Erzurumspor ile sözleşme imzaladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mehmet Özdilek ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Özdilek, kulüp tesislerinde, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Mevlüt Doğan ve asbaşkan Ünsal Kıraç’ın hazır bulunduğu toplantıda sözleşmeye imza attı.

Teknik direktör Özdilek, yaptığı açıklamada, dün takımla çalışmaya başladığını ifade etti.

Süper Lig’de 11 yıldır görev yaptığını ve takımı bildiğini belirten Özdilek, şöyle konuştu:

"Sezon başı itibarıyla takımın 3-4 maçını televizyondan seyrettim. Galatasaray maçında ise çıplak gözle seyrettim. Bulunduğumuz konum itibarıyla sağlıklı bir yerde değiliz. Lige yeni çıkmış bir ekibiz, dolayısıyla bu dalgalanmalar olacaktır. Türk futboluna kattığım futbolcular var, özellikle burada beraber çalışacağımız Lokman Gör, Taylan Antalyalı, Emrah Başsan ile biz daha önce çalıştık. Yani bunlar 18 yaşında benim elime gelen, benim bulduğum oyuncular. Yabancı oyuncularda ise yetenekli oyuncularımız var ama bunun yanında da kafamda soru işaretleri olan oyuncular da var. Bunun ancak daha net bir analizini milli takım arasında daha sağlıklı şeklide yapabiliriz."

- "Elimde sihirli bir değnek yok"

Özdilek, takımın 7 haftalık periyotta Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Galatasaray gibi ligin güçlü takımları ile oynadığına işaret ederek, futbolcuların isteğinde sıkıntı olmadığını ancak üretim ve sonuçlandırmada sorun yaşandığını belirtti.

Daha önce görev aldığı takımlarda kötü durumlar yaşandığında çalışmaya başladığına dikkati çeken Özdilek, "Takımları hep 1 ve 3 puanda aldım, hiç 10 puanda takım almadım. Dolayısıyla bu ortamlara alışık bir adamım. Bu süreçte tabii sakin olmak çok önemli. Yani camia olarak telaşa girmeden sakin olmak ve dik durmak çok önemli. Hani ’bu köprünün altından daha çok sular akar’ derler ya 27 hafta var ve ortada 81 puan var. Bulunduğumuz yerden mutlu ve hoşnut değiliz ama benim elimde de sihirli değnek yok; geleceğim, uzatacağım ve her şey güllük gülistanlık olacak değil. Bu bir süreç, bu süreci hep beraber doğru yönetelim istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- "İnanmasam burada olma şansım yok"

Erzurumspor’un her maçta dolu tribüne oynadığını ifade eden Özdilek, seyirciyi oyunun içine çekebilmenin çok önemli ve değerli olduğunu anlattı.

Taraftarın takımların itici gücü olduğunu ve doğru kullanılması gerektiğini vurgulayan Özdilek, şunları kaydetti:

"Kendi evimizde oynayacağımız her maç çok önemli. Şunu çok net söylüyorum, içeride oynayacağımız her maçın favorisi biziz. Bakın ilk devrenin bitimine 10 hafta var, 6 tane içeride maçımız var. Hepsini kazanabilir miyiz, kazanabiliriz. Potansiyelimiz var mı, var. Onun için daha bir şeyin kaybolmadığının mesajını vermeye çalışıyorum. Onun için ’ah öldük bittik mahvolduk’ düşüncesi bizi başka bir tarafa götürür. Bu işte, en önemli şey moral. Evet eksiklerimiz var, dün çalışmaya başladık, oyuncuların geri bildirimleri reaksiyonları olumlu. Dolayısıyla inanmasam zaten burada olma şansım yok."

Özdilek, ilk yarıyı iyi bir yerde kapatıp devre arasında da nokta transferlerle iyi futbolcuları kadrolarına katacaklarını sözlerine ekledi.