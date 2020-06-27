Mehmet Özdilek: En önemli şey iyi oyunun yanında farklı galibiyet

TFF 1. Lig’in 30. haftasında Osmanlıspor'a konuk olan Erzurumspor, sahadan 3-1 galip ayrıldı ve ilk 2 yolunda kritik 3 puanı hanesine yazdırdı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, geçen hafta ilk resmi maçlarını Eskişehirspor’a karşı oynadıklarını hatırlatarak, son dakikada golü bulup 3 puanla başlamanın bu süreçte kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Özdilek, rakibin de kazanma odaklı sahaya çıkacağını düşünerek, rakipten çok kendilerinin sahada ne yapacaklarının daha çok anlam ifade ettiğini kaydederek, "Maçın başından sonuna kadar daha fazla topa sahip olan daha fazla üretmeye çalışan ve bunu da 3 golle bütünleştiren bir Erzurumspor vardı. Maçın başında da koparabilirdik aslında belki çok daha net pozisyonlarımız vardı ama bugün en önemli şey iyi oyunun yanında farklı galibiyet." diye konuştu.

Uzun zamandır deplasmanda çok da başarılı olduklarının söylenemeyeceğini ifade eden Özdilek, şunları dile getirdi:

"Ligin sonuna yaklaştıkça her maç çok anlam ifade ediyor. Bugün yukarıda Hatayspor’a biraz daha baskı uygulayacağız. Görüntü itibariyle onları biraz daha tehdit edeceğiz. Evet arkamızda rakiplerimiz var en azından biz işimizi doğru yaptığımız sürece arkamızdakilerin durumu çok fazla bizi ilgilendirmiyor. Çünkü puan olarak öndeyiz. Şimdi evet bugün kazandık mutluyuz, bugün sevineceğiz ama yarın itibariyle zorlu bir haftaya giriyoruz. Çarşamba günü çok önemli bir müsabaka oynayacağız. Rakip gibi gördüğümüz Adana Demirspor ile kendi evimizde oynayacağız. Yarın itibariyle bu maça odaklanacağız. Bu çocuklar ve bu şehir bu şampiyonluğu hak ediyor, umarım onlara layık oluruz."



