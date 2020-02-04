Mehmet Özdilek: Bu oyunun karşılığı 3 puan olmalıydı

Süper Lig’in 20. haftasında konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kalan Yukatel Denizlispor’un teknik direktörü Mehmet Özdilek, galibiyeti hak eden bir futbol sergilediklerini söyledi. Özdilek, Denizli Atatürk Stadı’nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabaka analizinin nasıl yapılacağı konusunda emin olmadığını belirtti.

Oyuncularını yürekten kutladığını dile getiren Özdilek, şunları söyledi:

"Müthiş coşkulu, istekli ve iç saha performansı olarak belkide en üst seviyede müsabakaydı. Rakibin 95 dakikalık bölümde pozisyonu yok. Tek pozisyonda gol attılar. Ondan sonra çok iyi çevirdik. İnanılmaz derecede rakibi baskı altına aldık ve yapılabilecek her şeyi yaptık. İkinci yarıda bu coşkulu oyun seyirciyle birlikte tek kale maça döndü. Golü erken bulsak belki 3-1 ya da 4-1 olacak müsabakaydı. Gol çok geç geldi. Bu oyunun karşılığında maçı da kaybedebilirdik. Çünkü gol yollarında ve son vuruşlarda basit hatalar yaptık. Çok net pozisyonları usta ayaklar olmasına rağmen değerlendiremedik. Bu oyunun karşılığı 3 puan olmalıydı. Ancak 1 puan, kazanamıyorsan kaybetmemek, bu ligde çok kıymetli."

Özdilek, iç sahadaki puan kayıplarını deplasmanda telafi etmek için çalışacaklarını sözlerine ekledi.