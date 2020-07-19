Mehmet Özdilek: Bu kez kalacağız

Süper Lig’de çalıştırdığı Erzurumspor’un başına 1. Lig’de bitime 7 hafta kala gelen Mehmet Özdilek, mutlu sona ulaşmayı başardı. Deneyimli teknik adam, kariyerinde ilk kez çalıştığı 1. Lig’de elde ettiği sonuçlarla bir üst lige yükseldi. Özdilek yönetimindeki Erzurumspor, çıktığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 1’er beraberlik ve yenilgi aldı. 16 puan toplayan Şifo, Erzurumsporlular’ın hasretine son verdi. ‘Tüm sıkıntılara rağmen’ Maç sonunda konuşan Özdilek, “Olağanüstü bir süreçte göreve geldik. Pandemi sürecini çıkan pozitif vakalar nedeniyle sıkıntılı geçiren takımlardan biriydik. Ancak tek düşüncemiz takımı Süper Lig’e taşıyabilmekti. Bunu başardığımız için çok mutluyuz. Oyuncularımı kutluyorum. Erzurumspor’a gönül veren herkese armağan olsun bu başarı. Bu kez Süper Lig’de kalıcı olan bir Erzurumspor ortaya çıkaracağız” diye konuştu.