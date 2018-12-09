Mehmet Özdilek: Bitiricilik sıkıntımız var

İç sahada oynadıkları maçı kaybettikleri için çok üzgün olduklarını söyleyen Mehmet Özdilek, üretkenliğin iyi ancak bitiriciliğin kötü olduğunu belirtti.

Maç öncesi düşüncelerinin çok farklı olduğunu vurgulayan Özdilek, "İyi bir takımı karşı oynayacağımızı biliyorduk. Bunu bilerek maça hazırlandık. Maçın ilk 15-20 dakikasında pozisyonlarımız vardı. Bu dakikalarda işi bitirebilirdik. Rakibin fişini çekebilirdik. Penaltıyla öne geçtik, akabinde ilk yarıyı 1-1'de bitirebilirdik. Biraz daha dengeli oyun üreterek oynamaya çalıştık. İlk yarıya 1-0'lık sonuçla bitirmek içeri moralle girmek bizim için önemliydi. Ancak ikinci yarı bizi biz yapan değerlerin çok uzağındaydık. Üretkenliğimiz, mücadele gücümüz, sorumluluk almadaki beceriksizliğimiz vardı. 1-1'den sonra Lokman'ın golü olsa, farklı olabilirdi. Maçın ikinci yarısında çok hak ettiğimizi söyleyemem. Rakiplerden daha fazla pozisyona giriyoruz ama bitiricilik sıkıntımız var. Rakibin iki pozisyonu var onu da golle neticelendirdi. Dolayısıyla kazanmak bizi moral açısından, güven açısından yukarı taşıyacaktı. Ama evimizde kaybettiğimiz puan beklediğimiz kayıp değildi. Ancak mücadeleye devam. Eksikler belli, üretkenliğimizde sorun yok bitiricilikte sıkıntı var. Kaybettiğimiz için üzüntülüyüz. Vazgeçmek yok mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.