Mehmet Özdilek: "Avantajlı dönüyoruz"

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında deplasmanda Altınordu'yu 5-3 mağlup eden Denizlispor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, iki ayaklı kupa karşılaşmasında bir avantaj elde ettiklerini söyledi.

05 Aralık 2019, Perşembe 19:42
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Mehmet Özdilek: 'Avantajlı dönüyoruz'

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında deplasmanda Altınordu'yu 5-3 mağlup eden Denizlispor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Fazla süre almayan oyuncuları görme şansı bulduklarını belirten Özdilek, şunları kaydetti:

"Bu yönde hazır olanlar var, yetersiz olanlar var. Takım arzusunun yüksek olması önemliydi. Çok geniş ve derin bir kadroya sahip değiliz, 3 gün sonra tekrar bir maça çıkacağız. Bugün oynayanların maça bakış açısı beni memnun etti. İlk ayağını kazandık, şimdi rövanşa bakacağız ama avantajlı dönüyoruz. Bir üst tura çıkacağımızı düşünüyorum."

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