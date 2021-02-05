Mehmet Özcan, TFF 1. Lig takımlardan Eskişehirspor’da forma giymektedir. Profesyonel futbol kariyerine yine bu takımda başlamıştır.

Mehmet Özcan kimdir? Mehmet Özcan analizi

Genç futbolcu, ön libero olarak sahada boy göstermektedir. Yorumcular tarafından bu futbolcunun sahada oldukça iyi bir oyun çıkarttığı belirtiliyor. Eskişehirspor’da 3.000 dakikadan fazla süre top oynadı. Çıktığı maçlarda yaptığı asistler ile biliniyor.

Genç futbolcu hakkındaki detaylar şu şekildedir:

Yaşı: 22

Boyu: 1.75

Hangi mevkide oynuyor? Ön Libero

Hangi yan mevkide oynuyor? Merkez Orta Saha

Hangi ayağını kullanmakta? Sağ Ayak

Güncel piyasa değeri ne kadar? Yaklaşık 250 bin Euro

Güncel olarak hangi takımda oynuyor? Eskişehirspor

Vatandaşlığı nerede? Türkiye

Hangi takımlarda oynadı? Adana Gençlerbirliği (alt yapı), Eskişehir U19, Eskişehir U21, Eskişehirspor

Mehmet Özcan nereli?

Mehmet Özcan, aslen Adanalıdır. Adana’nın Kozan ilçesinde dünyaya gelen futbolcu, ilk futbol maçlarını da burada yaptı. Memleketinde futbol eğitimi alan Özcan, daha sonra 2016’da Eskişehirspor tarafından keşfedildi.

Mehmet Özcan kaç yaşında?

Mehmet Özcan, 2020 itibariyle 22 yaşındadır. Oldukça genç olan bu oyuncunun tam doğum tarihi ise 10 Ağustos 1998.

Genç olmasına rağmen futbolseverlerin ilgisini üstüne çekmeyi de başarıyor. Mehmet Özcan, 2016 yılında Eskişehirspor alt yapısına girdiğinden beri en gözde oyunculardan birisi. Genç futbolcu, 22 yaşında da Eskişehirspor’da oynamaya devam edecek gibi görünüyor.

Mehmet Özcan hangi takımlarda oynadı?

Futbol camiasının genç yeteneklerinden Mehmet Özcan, kariyerine Adana Gençlerbirliği’nde başladı. Burada alt yapıda forma giyen futbolcu, daha sonra Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası’nda oynadı. Bu şampiyonaya Eskişehirspor adına forma giyerek katıldı.

Mehmet Özcan’ın Eskişehirspor günlerinin başlangıcı neredeyse 5 sene önceye dayanıyor. Mehmet Özcan, 2016 yılında Eskişehirspor’un dikkatini çekmeyi başardı. O zaman 18 yaşında olan futbolcu, bu takımın alt yapısına girmeye hak kazandı. Alt yapıdaki üstün başarısı ile takım içinde adeta parladı.

Daha sonra, 2017’de Eskişehirspor tarafından Özcan’ın as takıma alınmasına karar verildi. Bu sayede yetenekli topçu, 1. Lig’de oynama fırsatına erişti.

Başarılı futbolcunun U19 haricinde bir de U21 macerası bulunuyor. Özcan, şimdiye kadar bir kez U21 Milli Takım forması giydi.

Futbolcuyu bugüne kadar Trabzonspor gibi büyük takımlar kadrolarına dahil etmek istedi. İleride Mehmet Özcan’ın ülkemiz futbolunda önemli bir yere sahip olacağı konuşuluyor.

2021’de Hangi Takımda Oynuyor ve Maaşı Ne Kadar?

Futbolcunun kontranın bitiş tarihi diğer takımlar tarafından dört gözle bekleniyor. Mehmet Özcan, Eskişehirspor ile 2019 yılında 2 senelik kontrat imzalamıştı. Bu sebeple kontratın bitiş tarihi 30 Haziran 2021 olarak belirlenmiştir.

Futbolcunun net maaşı hakkında bilgi bulunmamaktadır. Fakat futbolcunun piyasa değeri 250.000 Euro.

Yorumcular Mehmet Özcan Hakkında Ne Düşünüyor?

Mehmet Özcan, yorumcular tarafından geleceğin en iyi 6 numaraları arasında gösteriliyor. Ayrıca Özcan’ın, takımlar için iyi bir yatırım olabileceği de belirtiliyor. Bunun sebebi, Özcan’ın oyunlarda iki yönlü oynaması. Genç yetenekler arasında Özcan, hem ön libero hem de orta sahada oynamasıyla diğerlerinden ayrılıyor. Bu durum, bonservisini oynadığı oyuna göre oldukça uygun yapmakta.

Ayrıca bonservisi, çıkardığı oyuna göre bir hayli düşük. Takımlar için Özcan, kontrat bittikten sonra favori transferlerden olabilir. Özcan’ın topu oldukça iyi kesmesinin ve hızlı hareketlerinin, onu futbol camiasının aranan oyuncularından birisi yapacağı belirtiliyor.