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Mehmet Okur'dan FETÖ'cü Enes Kanter'e tepki: Sadece komik!

Türk basketbol tarihinin efsanelerinden Mehmet Okur, FETÖ'cü basketbolcu Enes Kanter'e tepki gösterdi.

05 Aralık 2018, Çarşamba 12:01 Son Güncelleme:
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Mehmet Okur'dan FETÖ'cü Enes Kanter'e tepki: Sadece komik!

Türk basketbol tarihinin efsanelerinden Mehmet Okur, FETÖ'cü basketbolcu Enes Kanter'e tepki gösterdi.

Okur, Kanter'in geçen gün yaptığı "Gelmiş geçmiş en iyi Türk basketbolcuyum" şeklindeki açıklamaya kayıtsız kalmadı.

İlk olarak açıklamanın ekran görüntüsünü paylaşan Mehmet Okur, "Sadece komik" yorumunu yaptı.

Ardından NBA şampiyonluğu ve All-Star fotoğraflarını paylaşan Okur, "Gelmiş geçmiş en iyi Türk oyuncusuyum diye talihsiz bir açıklama yapmış. Gelmiş geçmiş en iyi Türk basketbolcu musun?! Hmm" ifadelerini kullandı.

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