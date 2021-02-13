Mehmet Okur, Milli Takımın teknik ekibine katılıyor

Türk basketbolunun efsane isimlerinden Mehmet Okur, Milli Takıma dönüyor. Milli Takım forması altında oyuncukluk döneminde büyük başarılara imza atan Mehmet Okur, bu kez teknik heyette görev almaya hazırlanıyor.

Mehmet Okur'un A Milli Takım Başantrenörü Orhun Ene'nin ekibine katılması bekleniyor. Nitekim Okur da Instagram hesabından bu gelişmeleri doğrular bir paylaşımda bulundu.

Türkiye kariyeri sonrası NBA'de Detroit Pistons ve Utah Jazz formaları giyen Mehmet Okur, 2004'te Detroit ile şampiyonluk yaşarken 2007'de ise NBA All-Star'da forma giyen ilk ve tek oyuncu olmuştu. Mehmet Okur, oyunculuk kariyeri sonrasında da NBA'de Phoenix Suns'ta oyuncu geliştirme koçu olarak görev almıştı.