Mehmet Oktay: Ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz

Muğla Valiliği'nin himayesinde, Türkiye Yüzme Federasyonu ile Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenecek uluslararası organizasyona, Marmaris Belediyesi ve Martı Resort Deluxe bir kez daha ev sahipliği yapacak.

Yüzme sporunun her yaşta yapılabilecek çok özel, olimpik bir spor branşı olduğuna dair farkındalığı artırmak, bu spora olan sevgiyi aşılamak, yaş gözetmeksizin herkesin bu sporu yapması için teşvik etmek anlayışını benimseyen ve 2015’ten bu yana 11 kez gerçekleştirilen yarışlara, şu ana kadar 44 ülkeden yaşları 11 ile 90 arasında değişen 15 bine yakın sporcu katıldı.

Marmaris’te yerli ve yabancı yüzlerce sporcu, 12. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası’nda dostluk, sportmenlik ve rekabet başlığı altında, sağlığın, güvenliğin ve niteliğin ön planda olduğu 5 farklı parkurda kulaç atacak.

28 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilecek organizasyon, Peugeot Açık Su Yüzme Şampiyonası (3 bin 8 metre) ve Martı Hotels Açık Su Yüzme Şampiyonası (6 bin metre) ile başlayacak.

Gün içinde Setur Marinas Açık Su Yüzme Şampiyonası (1000 metre) ve Peugeot Açık Su Yüzme Şampiyonası (2 bin 8 metre) da yapılacak. Şampiyona, Işık Yolculuğu Gece Etkinliği (500 metrelik gün sonu yarışı) ile sona erecek.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yaptığı açıklamada, Marmaris’te yüzücüleri ağırlamanın mutluluğunu yaşayacaklarını kaydetti.

Suya olan sevgilerinin ortak tutkuları olduğunu anlatan Oktay, "Marmaris’te 12. kez düzenlenecek Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası’na bir kez daha ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm sporculara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA