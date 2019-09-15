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Mehmet Nuri Adıgüzel: Her şeyi yaptık fakat golü bulamadık

TFF 1. Lig’de konuk ettiği Akhisarspor’a 1-0 mağlup olan Ekol Göz Menemenspor’un teknik sorumlusu Mehmet Nuri Adıgüzel, "Önümüzdeki haftalarda daha iyi bir takım olacağız." dedi.

15 Eylül 2019, Pazar 23:38
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Mehmet Nuri Adıgüzel: Her şeyi yaptık fakat golü bulamadık

TFF 1. Lig’de konuk ettiği Akhisarspor’a 1-0 mağlup olan Ekol Göz Menemenspor’un teknik sorumlusu Mehmet Nuri Adıgüzel, "Önümüzdeki haftalarda daha iyi bir takım olacağız." dedi.

Adıgüzel, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, futbol şanslarının yanlarında olmadığını kaydetti. Rakiplerinin ilk yarı baskı kurduğunu ancak daha sonra oyunda dengeyi sağladıklarını belirten Adıgüzel, "Rakip eksik kalınca baskımız arttı ancak talihsiz bir penaltı golüyle geriye düştük. Her şeyi yaptık fakat golü bulamadık. Önümüzdeki haftalarda daha iyi bir takım olacağız." diye konuştu.

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