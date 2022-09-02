Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına dün silahlı saldırıda bulunuldu. Yapılan saldırada yaralanan olmazken, yönetim kurulu odasına isabet eden kurşunlar, orada bulunan yönetimdeki kişiler için büyük tehlike yarattı.

Dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da açıklamaları doğrultusunda şüpheli kişiler yakalandı ve sorgusuna başlandı.

Bugün de Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, basın mensuplarının karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Kasapoğlu "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Tüm camiaya geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. En büyük tesellimiz bu saldırıda kimsenin zarar görmemiş olmasıdır. Rabbim bizi bütün kötülüklerden korusun. İki saldırgan da dün gece yakalandı. İçişleri Bakanımız ile konuştum. Hem silahları alındı incelemede, hem de saldırganlar sorguda. Bu saldırganlarla ilgili 2 kişi daha alındı ve onlar da sorgulanıyor." ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise "Türk futbol kamuoyunun bu hain saldırıyı dikkate alarak holiganizmden uzaklaşıp fair-play içinde davranmasını istirham ediyorum. TFF'nin bundan sonraki çalışmaları hız kesmeden devam edecektir. Doğru bildiğimiz şeyleri yapmaya yönetim kurulumuzla beraber devam edeceğiz. Türk futbol kamuoyunun fanatizmi bir kenara bırakmasını ve fair play yolundan ilerlemesini diliyorum." sözlerini sarf etti.