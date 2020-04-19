Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Yatırım ve projeye devam

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığının 2020-2022 döneminde yapmayı planladığı yatırım ve projeler hakkında değerlendirmede bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde 2002 yılından bu yana tesisleşmede adeta bir devrime imza attıklarını dile getiren Bakan Kasapoğlu, “Tesisleşme konusunda zaten çok ileri bir noktadayız ama yatırımlar konusunda ‘yeterli’ gibi bir anlayışımız yok. Hedeflediğimiz noktaya ‘daha çok yatırım’ ile geleceksek, neden olmasın? Bizim amacımız, var olan potansiyeli iyi değerlendirmek. O potansiyeli değerlendirmek için de bir tesis gerekiyorsa elbette yaparız. Tesis yapmadaki hızımız ve kalitemiz belli. Bu konuda hiç mütevazı olmaya gerek yok” diye konuştu.

40 spor salonu, 9 stadyum, 15 yüzme havuzu...

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yatırım programında yer alan toplam 130 gençlik ve spor tesisini bu yıl sonunda açmayı hedefliyor. Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından, 40 adet spor salonu, 1 adet atletizm pisti, 15 adet yüzme havuzu, 9 adet stadyum, 10 adet kamp eğitim merkezi ve 55 adet gençlik merkezini bu yıl sonuna kadar hizmete sunulması planlanıyor. Bakanlık ayrıca 2022 yılı sonunda 109 bin 910 yatak kapasiteli 94 yurdu daha hizmete açmayı planladıklarını kaydetti.