Mehmet Muharrem Kasapoğlu: 'Tarihte güzel bir yer edineceğiz'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, Formula1 DHL Türkiye Grand Prix 2020 öncesi İstanbul Park Pisti’nde incelemelerde bulundu. Kurtköy’deki İstanbul Park Pisti’nde organizasyona ilişkin bilgiler alan ve incelemeler yapan Bakan Kasapoğlu, burada basın mensuplarına açıklamada bulundu.

'Organizasyonlarda aranılan ülkeyiz'

Böylesine büyük bir organizasyonun ev sahipliğini İstanbul’da yapmanın önemine değinen Kasapoğlu, şunları kaydetti: "Bugün 10 Kasım, vefatının 82. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle, minnetle yad ediyorum. Ondan aldığımız emaneti, Cumhuriyetimizi daha yükseklere taşımak ve en büyük varlığımız gençlere en güzel şekilde emanet etmek uğruna tüm çabamız, gayretimizle bir ve beraber olarak çalışıyoruz, çalışacağız. Ruhu şad olsun. Türkiye son

18 yıllık süreçte geldiği nokta itibarıyla artık organizasyonları talep etmekten öte organizasyonlar tarafından talep edilen, aranılan bir ülke oldu. İnşallah inanıyorum ki Formula yarışlarını da önümüzdeki hafta sonu en güzel şekliyle gerçekleştirerek yine tarihte güzel bir yer edineceğiz.