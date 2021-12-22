Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Gelecek adına çok umutluyum

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Avrupa Birliği (AB) ile ortak yürüttüğü ’İnsan Haklarının Korunması ve tanıtılmasında Kamu Denetçiliği Kurumu’nun Rolünün Güçlendirilmesi’ projesi kapsamında, gençler arasında hak arama kültürünü artırmak amacıyla Ankara’daki bir otelde ’Ulusal ombudsmanlık Sempozyumu’ düzenledi. ’Gençliğin hak arama kültürü’ temasıyla gerçekleştirilen sempozyuma; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan ile üniversitelerin ombudsmanlık kulüpleri, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

'Sadece Türkiye'nin değil...'

Kasapoğlu, bakanlığın her alanda gençleri desteklediğini belirtip, "Gençlerimizin bilgili, donanımlı ve analitik anlamdaki yetkinliklerini güçlendirerek yetişmeleri bizleri çok ama çok mutlu kıldı. tüm bu meziyetlerin doğrulukla dürüstlükle hakkaniyetle ahlakla ve vicdanla bir arada düşünülmesi bizler için apayrı bir umudu da ortaya koydu. Gençlerimiz her konuda büyük bir gelişme içinde. Ben gelecek adına çok umutluyum, bu gençler bu ülkeyi büyük hedeflerine taşıyacak donanım ve meziyetlere fazlasıyla sahip. Ülkemizde ve dünyada umudu, adaleti, merhameti çoğaltacak olan gençlerdir. Bizim gençlerimiz, yalnız türkiye’nin değil insanlığın da vicdanıdır, aklıdır, ümididir" dedi.

Şifanur Sansar-Burak tekin (DHA)