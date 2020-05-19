Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Digital ortamda kutlayacağız

Bakan Kasapoğlu, beraberindeki heyetin Anıtkabir’de düzenlenen törene katılımıyla başlayacak etkinlikler için şunları söyledi: “Bu hafta boyunca her yıl yaptığımız gibi 81 ilden gençlerimizin bir kısmını 19 Mayıs programına davet etme düşüncemiz vardı. Fakat pandemi süreci bu fiziksel birlikteliğimizi şu an için kesintiye uğrattı. “Bu tarihi gün, aynı zamanda geleceğimizin güvencesi sevgili gençlerimizin akıl, duygu, sağduyu ve fedakârlıkla istikbalimize sahip çıkma sorumluluğunu aldığı gündür.”