Mehmet Kör: Dünya Şampiyonası’nda en az 5 final hedefliyoruz

Türkiye Karate Federasyonu (TKF) Başkanı Mehmet Kör, 16-21 Kasım tarihlerinde Dubai’de düzenlenecek 25. Dünya Karate Şampiyonası’nda en az 5 final oynamayı hedeflediklerini söyledi.

Mehmet Kör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karate Milli Takımı’nın tüm hazırlıklarını tamamladığını belirterek, "Pandemi nedeniyle daha önce ertelenen 25. Dünya Karate Şampiyonası için yola çıkıyoruz. Avrupa şampiyonu ve olimpiyat üçüncüsü milli karateci Uğur Aktaş sakatlanmıştı. Aşil tendonu kopmuştu. Ama gerekli tedavileri yapıldı. 50 kişilik kafilemizle Türkiye’yi orada en iyi şekilde temsil edeceğiz." diye konuştu.

Hedeflerinin orada takım halinde şampiyon olmak olduğunu anlatan Kör, şunları kaydetti:

"İlk defa Esat Delihasan’sız bir dünya şampiyonasına gideceğiz. 35 yıllık dostumun olmadığı bir dünya şampiyonasına tek gideceğim. O açıdan içimde bir üzüntü doğrusu bir burukluk da var. Ama inşallah onun açtığı çığırda en iyi şekilde ilerlemeye devam edeceğiz. Bunu kendim içinde onun içinde yapabileceğim son bir görev gibi hissediyorum. O açıdan orada başarılı olmak ve madalyalarla dönmek bizim için çok önemli."

Şampiyonanın Dünya Karate Federasyonu (WKF) tarafından iki yılda bir organize edildiğini anımsatan Kör, "Olimpiyatlardan sonraki en önemli organizasyon dünya şampiyonası. Türkiye karatede iddialı bir ülke. Bunu 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda da ispat ettik. O açıdan kendimize güveniyoruz. Ferdi branşlarda en az 5 final oynamayı hedefliyoruz. Yine kadın ve erkek kumite takımlarında 2 final oynamayı düşünüyoruz. Teknik ekibinde düşüncesi de bu yönde. Bunu başarabilirsek takım halinde sıralamayı birinci bitirmemiz yüksek ihtimal." ifadelerini kullandı.