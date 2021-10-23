Mehmet Hüseyin Dalgıç: İstanbulspor olarak istediklerimizi yapamadık

TFF 1. Lig’in 10. haftasında Ankara Keçiörengücü’ne konuk olan İstanbulspor, sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, iyi bir oyun ortaya koyduklarını ancak mağlup olduklarını söyledi.

Dalgıç, Ankara’ya galibiyet parolası ile geldiklerini belirterek, "Fakat olmadı, üzgünüz. İstanbulspor olarak istediklerimizi yapamadık. Oyunun içinde 90 dakika bulunamadık. Ankara Keçiörengücü’nün direnç göstereceğini biliyorduk. Kazandılar, kendilerini tebrik ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.