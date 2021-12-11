Mehmet Hüseyin Dalgıç: İkinci yarıda oyuna ağırlığımızı koyduk

Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Eyüpspor’u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul derbisiydi. Ligde ilk 6 içinde olmak ve yukarıdaki sıradan kopmamak için galip gelmemiz gereken bir maç olduğunu biliyorduk. Bütün hazırlığımızı buna göre yaptık. Orta saha mücadelesi şeklinde geçeceğini tahmin ediyorduk. Orta sahası güçlü olacak kazanacaktı. İkinci yarıda oyuna ağırlığı koyan biz olduğumuz için, art arda gelen gollerle de galip gelmesini bildik. Eyüpspor’a başarılar diliyorum"