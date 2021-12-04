Mehmet Hüseyin Dalgıç: İkinci yarı geri gelmek için çok çabaladık

Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında BB Erzurumspor'a 3-1 mağlup olan İstanbulspor’da teknik sorumlu Mehmet Hüseyin Dalgıç, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Erzurumspor deneyimli oyunculardan kurulu bir takım olduğuna vurgu yapan Dalgıç, “Erzurumspor maçı iki açıdan önemli bir maçtı. Galibiyet almak amacıyla buraya geldik 1-0 öndeydik. Fakat İki pozisyon hatasından 2-1 mağlup duruma düştük. İkinci yarı geri gelmek için çok çabaladık fakat başarılı olamadık. 3. golü de yiyince nispeten oyundan düşmüş olduk. Erzurumspor çok deneyimli oyunculardan kurulu, Süper Lig oynamış ve daha önce oyuncuları Avrupa’nın deneyimli takımlarında oynamış olan bir gruba sahip. Önümüzdeki hafta Eyüpspor maçı daha da önem kazandı. Galibiyet için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.