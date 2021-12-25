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Mehmet Hüseyin Dalgıç: Hava koşulları iki takımı da etkiledi

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, 0-0 berabere kaldıkları Bandırmaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

25 Aralık 2021, Cumartesi 19:03 Son Güncelleme:
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Mehmet Hüseyin Dalgıç: Hava koşulları iki takımı da etkiledi

İstanbulspor, Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında konuk olduğu Bandırmaspor ile 0-0 berabere kaldı. 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, şu ifadeleri kullandı:

''Bandırmaspor’un sırasını etkileyeceği çok önemli bir maça çıktık. Bandırmaspor bu ligin önemli takımlarından biri. Maç berabere bitti fakat, olumsuz hava koşulları her iki takımı da etkiledi. Bu şartlarda ancak böyle mücadele olur. Bandırmaspor’a bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim''

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