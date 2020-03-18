Mehmet Fuat Gölbaşı 1928 Bucaspor’a hayat verdi

TFF 3. Lig 1. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren 1928 Bucaspor’da devre arasında Diyarbekirspor’dan transfer edilen golcü Mehmet Fuat Gölbaşı, takıma hayat verdi. 1928 Bucaspor formasıyla ikinci yarıda 10 maça çıkan 28 yaşındaki forvet 10 gol atarak tam isabet olduğunu gösterdi.

Tüm maçlarda 90’ar dakika sahada kalan Mehmet Fuat, Erzinspor (2), Anagold 24Erzincanspor (2), Çatalcaspor (2), Yomraspor, Kızılcabölükspor ve Artvin Hopaspor (2) müsabakalarında fileleri sarsarak 12 golle oynayan Gökhan Erdöl’ün ardından en skorer ikinci isim oldu.

Ligde ilk yarıyı ilk 5’in dışında tamamlayan Buca, ikinci yarıdaki çıkışıyla adını Play-Off’a yazdırıp şampiyonluk yarışından da kopmadı.