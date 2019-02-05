Mehmet Feyzi Yıldırım, Eskişehirspor'un 22 yaşındaki sağ beki. Transfer yasağı nedeniyle sezonun ilk yarısında genç isimlere şans veren Spor Toto 1. Lig ekibinde gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken bir isim. Devre arası transfer döneminde Süper Lig kulüplerinin kadrosuna katmak istediği Mehmet, "Eskişehirspor'u bu durumda bırakıp gitmem" diyerek teklifleri elinin tersiyle itti.

Transfer tahtası kapalı olduğu için Eskişehirspor, Spor Toto 1. Lig'in ilk yarısında oldukça zor günler geçirdi. Bu dönemde Fuat Çapa yönetiminde alt yapı oyuncularına şans verildi. 22 yaşındaki sağ bek Mehmet Fevzi Yıldırım takımın en sivrilen oyuncularından biri oldu.

Genç savunmacı 18 maçta 4 gol atarak takımın ayakta durmasında büyük rol oynadı. Devre arası transfer döneminde bir çok Süper Lig kulübü 22 yaşındaki oyuncuya talip olmasına rağmen bu teklifleri "Alt yapısında yetiştiğim Eskişehirspor şuanda zor durumda, teklifler mutluluk verici ama sezon sonuna kadar burada kalacağım" diyerek geri çevirdi.

Stili Gökhan Gönül'e benzetiliyor...

Sağ bek oyuncusu olmasına rağmen sağ açık, orta saha ve sol bek de oynayabilen Yıldırım stiliyle Beşiktaş forması giyen milli futbolcu Gökhan Gönül'e benzetiliyor.

Yakup Çınar - Fanatik.com.tr