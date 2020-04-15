Mehmet Eray Özbek, yardım kampanyasına maaşını bağışladı

Hes Kablo Kayserispor futbolcusu Mehmet Eray Özbek, 'Biz Bize Yeteriz Türkiye' yardım kampanyasına katıldı. 17 yaşındaki futbolcu, kampanyaya 1 maaşını bağışlayarak destek verdi.

15 Nisan 2020, Çarşamba 15:05 Son Güncelleme:
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Mehmet Eray Özbek, yardım kampanyasına maaşını bağışladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiye' yardım kampanyasına spor camiasından da katılım devam ediyor. Binlerce vatandaşın destek verdiği kampanyaya Hes Kablo Kayserispor'un genç futbolcusu Mehmet Eray Özbek de katıldı.

17 yaşındaki Mehmet Eray Özbek, 'Biz Bize Yeteriz Türkiye' yardım kampanyasına 1 maaşını bağışlayarak destek verdi. Genç futbolcu, "Ülkemiz bu denli zorlu bir süreçten geçerken herkesin karınca kararınca bu kampanyaya destek vermesi çok önemli. Umarım bir an önce korona virüsü illetinden kurtuluruz ve daha fazla can kaybetmeden sağlıklı günlere ulaşırız" dedi.

İHA

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