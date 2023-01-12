Beşiktaş Futbol Akademi Direktörü Mehmet Ekşi, D Smart’ta yayınlanan Haftanın Konuğu programında Faik Gürses’in sorularını yanıtladı. Altyapı projeleri ile ilgili bilgiler veren Mehmet Ekşi, “Fulya’daki tesis yeterli olmuyor. Beykoz’da yeni alınan arazi için gereken izinleri aldık. Projemiz hazır. Oraya başlayacağız. Buraya butik bir stat yapacağız. Kadın futbol takımı, U19 ve U17 takımlarımız maçlarını orada yapacak. Özellikle Avrupa maçlarını oynarken stat bulmakta zorlanıyoruz. Bu tesisle birlikte artık kendi sahamızda oynayacağız. Dünyada en gelişmiş akademideki tüm teknolojiyi buraya adapte edeceğiz. Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin tesislerini gezdim. Bizden fersah fersah öndeler. Rekabet edebilmek için o seviyeye gelmemiz lazım. Süleyman Seba’dan sonra tesis adına adım atan olmadı. Biz bunun için çok çalışıyoruz. Artık hiç kimse Beşiktaş’ın tesisi yok diyemeyecek. Akademiyi de Nevzat Demir’e taşımayı hedefliyoruz” dedi.

İHA