Mehmet Ekşi: 8 altyapı oyuncusuz A takımda direkt oynayacak

Beşiktaş Kulübü Futbol Akademesi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi önemli açıklamalar yaptı.

BAŞKAN VE SERGEN YALÇIN SIFIR HATAYLA GİDİYORLAR

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Ekşi, "A takımın şampiyonluğu ile ilgili erken konuşmayalım. Tabii ki şampiyon olmak istiyoruz. Bence Beşiktaş mükemmel bir sezon geçiyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın sıfır hatayla gidiyorlar" dedi.

Rıza Çalımbay'la yaşanan ayrılığın ardından Beşiktaş Futbol A Takımı'nda teknik direktörlük yapan Mehmet Ekşi, "Elimizden geleni yaptık. Rıza Çalımbay'dan sonra teknik direktör oldum. Tigana gelince genel menajer oldum. Bizim yabancı hiçbir teknik direktörden eksiğimiz yok. Bugün yerli teknik direktörlerin ne kadar başarılı olduğunu görüyoruz" şeklinde konuştu.









BİR ÖNCEKİ DÖNEMDE 40 OYUNCUYU TÜRK FUTBOLUNA KAZANDIRDIK

Ekşi, "Kaleci Ersin ve Rıdvan Yılmaz harika oynuyorlar. Necip Uysal nereye koyarsan oynar. Beşiktaş için elinden geleni yapıyor. Çok azimli ve fedakâr bir insan. Necip'in içinde bulunduğu jenerasyondan 40 futbolcu liglerde oynuyor. Korcan Çelikay, Kenan Özer gibi oyuncular yıllardır Süper Lig'de başarıyla oynuyor" ifadelerini kullandı.

SERGEN YALÇIN'LA KONUŞTUK. GELECEK SEZONLARDA 8 ALTYAPI OYUNCUSUNU A TAKIMDA DİREKT OYNATMAYI PLANLIYORUZ

Sergen Yalçın'la sürekli iletişim hâlinde olduklarını belirten Ekşi, "Uygulamada A takıma oyuncu verme projemiz başladı. Şu anda, altyapıdan yetişen iki tane oyuncumuz banko oynuyor. 4 oyuncumuz da her an oynayabilecek pozisyonda. Gelecek sezon için de 4 oyuncu daha vermeyi planlıyoruz A takıma... Yani yeni sezonda 7-8 altyapı oyuncusunun A takımda direkt oynamasını amaçlıyoruz. Bunu için 19 yaş altı takımda küçük yaşta oyuncu oynatıyoruz. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde oynasa da altyapıdan gelen oyuncularımızın 11'e girmesi konusunda hiç sorun olmaz " dedi.









BATUHAN KARADENİZ KONUSUNDA HATA YAPTILAR

Batuhan Karadeniz, benim bir önceki dönemimde keşfedildi. Batuhan'la ilgili demeçlerim var. 'Beşiktaş, 10 yıl santrafor aramasın' dedim. Ama olmadı. Batuhan'ın özellikle mental olarak koruyamadık. O dönem yöneticilere yalvardım. 'Batuhan'ı göndereyin' dedim. Bu çocuk kişilik olarak hiperaktif. Burada kalırsa, Beşiktaş disiplini onu futbolcu yapar. Giderse onu kontrol edemeyiz, kaybolur' dedim. Kısa sürede Beşiktaş ve A Milli takımda oynamıştı. Ama maalesef hata yapıldı. Gönderildi. Batuhan'ı kazanamamış olmak içimde hep uhdedir" şeklinde konuştu.