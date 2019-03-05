Mehmet Ekici'ye göre şifre rekabet

Sezonun ikinci yarısıyla birlikte yükselişe geçen Mehmet Ekici, galibiyetin şifresini açıkladı.

05 Mart 2019, Salı 06:18
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Mehmet Ekici'ye göre şifre rekabet

Sezonun ikinci yarısında gerçek görüntüsüne kavuşan ancak sakatlık probleminden tam olarak kurtulamayan Mehmet Ekici, Başakşehir maçı öncesi hazır. Beşiktaş karşısındaki geri dönüşü ve Rize galibiyetinin şifresini açıklayan gurbetçi futbolcu, “Takımda müthiş bir rekabet var. Bu da herkesin hazır olmasını sağlıyor. Oyundan düşenin yerine girenler formayı kapmak istediklerini gösteriyor. Futbolda kulübenizin de güçlü olması çok önemli” ifadelerini kullandı.

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